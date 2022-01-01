Monty: "CP3 daha sık çalışıyor, ama dönüş tarihi yok"

Phoenix Suns koçu Monty Williams, Chris Paul'un sakatlığından geri dönüşü için henüz herhangi bir tarih olmadığını söyledi.



Ancak Williams, CP3'ün kırık başparmağının iyileşmesi üzerine "giderek daha fazla" çalıştığını ve "bir an önce geri dönmesini tercih ettiğini" de sözlerine ekledi.



All-Star hafta sonu sırasında mümkün olan en kısa sürede geri döneceğini söylemiş olan CP3'nin sakatlığı başparmağında olduğu için, saha dışındayken kondisyonunu koruyabildiği de kayıtlara geçti.



Paul en son 16 Şubat'ta Houston Rockets'a karşı oynadığı maçta sakatlandığında oynamıştı ve Suns ekibi, kendisinin yokluğunda mevcut beş maçlık galibiyet serisi de dahil olmak üzere 10-4'lük bir seri yakalamış bulunuyor.



