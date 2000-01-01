Montrezl Harrell, Yılın Altıncı Adamı seçildi!

NBA, LA Clippers forveti Montrezl Harrell'ın 'Yılın Altıncı Adamı' seçildiğini duyurdu.



Harrell ödülü, 58 birincilik oyuyla, takım arkadaşı Lou Williams ve Oklahoma City Thunder guardı Dennis Schroder'ın önünde kazanmayı başardı.



Son yedi yılda bu ödül, bir Clippers oyuncusu tarafından beşinci kez ve üst üste üçüncü kez kazanılmış oldu. Ödülün son iki sahibi Williams iken, Jamal Crawford ise ödülü 2014 ve 2016'da almıştı.



NBA ödülleri, bu sezon yalnızca 11 Mart'ta sezonun askıya alınmasından önceki performansı baz alıyor. Bu süre zarfında Harrell, 63 maçın 61'inde benchten gelmiş ve ortalama 18.6 sayı, 7.1 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları elde etmişti. Ayrıca NBA'in en iyi 10. sırasında bulunan, %58'lik bir şut isabetine de sahipti.



Ödül, Harrell'ın sezon bittikten sonra sınırsız serbest oyuncu olması öncesi geliyor. Houston Rockets'ın 2015'te ikinci turda seçtiği Harrell, 2018'de Clippers ile 12 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



