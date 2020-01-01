"Montrezl Harrell, Lakers'a uyumlu değil" iddiası

İsmini vermeyen bir NBA yöneticisine göre, Los Angeles Lakers forveti Montrezl Harrell, Lakers'a uyumlu bir oyuncu değil.



Mevzubahis yönetici, The Athletic'den Sam Amick'e, Harrell'ın normal sezonda Lakers'a yardım edebileceğini, ancak playofflarda fark yaratmayacağını söyledi:



"Montrezl Lakers'a uymuyor. O takıma nasıl uyum sağlar bilmiyorum ama normal sezonda onlara kesinlikle yardımcı olacaktır. Ama bilmiyorum. Bunu göreceğiz.



Bence Montrezl'i almış olmalarının en büyük yanı, onu üretken olduğu Clippers'tan uzaklaştırarak başka bir yere gitmemesini sağlamaları oldu.



Ama ekibe tam olarak nasıl uyacağından emin değilim. Onu besleyecek birine ihtiyacı var, çünkü sahada koşuyor olacak ve ribaundlarda da aktif olacak.



İkili oyun oynayacak, potaya devrilip tamamlayacak, çembere gidip bitirecek ve pota altında birisi kendisini besleyecek. Bunların hepsini yapacağı için, alan çok açık olmayacak. Lakers'ın alan paylaşımı çok iyi sayılmaz.



Bu yüzden nereye uyacak bilmiyorum ama normal sezonda ekibin AD (Anthony Davis) ve LeBron'u (James) dinlendirmesi için şans verecektir. Playofflar sırasında, muhtemelen o kadar önemli bir faktör olmayacaktır."



Önceki sezon Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan Harrell, geçtiğimiz gece eski takımı LA Clippers'a karşı, Lakers'la yaptığı ilk hazırlık maçında 13 sayı ve 12 ribaund kaydetmişti.



