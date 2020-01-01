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Montrezl Harrell, Lakers ile iki yıllığına anlaştı!

ESPN'den Brian Windhorst, Los Angeles Lakers'ın, eski LA Clippers forveti Montrezl Harrell'ı iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Brian Windhorst, Los Angeles Lakers'ın, eski LA Clippers forveti Montrezl Harrell'ı iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurdu.

Wojnarowski'ye Harrell'ın menajeri Rich Paul'un haber verdiği anlaşmanın ikinci sezonunun, bir oyuncu opsiyonu içerdiği açıklandı.

Harrell, Lakers'ın aynı arenadaki rakibi Clippers forması giydiğinde, geçtiğimiz sezonun Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı.

26 yaşındaki oyuncu, Lakers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı oldu Rob Pelinka'nın bu ölü sezondaki en büyük imzası oldu. Ekip kısa süre önce, bir başka Yılın Altıncı Adamı ödülü adayı Dennis Schröder'i ve iddialara göre Wesley Matthews'u kadrosuna katmıştı.

CLIPPERS OYUNCULARI, "İNANAMADILAR"

Harrell'in şok eden ayrılışı, eski takım arkadaşı Patrick Beverley'nin sosyal medyada bu hamleyi onaylamadığını ifade ettiği bir tweet ("Ne?" diye tepki verdi) atmasına sebep olsa da, Clippers guardının daha sonra kendisini tebrik ettiği görüldü.

Beverley dışında, Sports Illustrated'dan Farbod Esnaashari, Clippers oyuncularının da bu habere inanamadıklarını ve "şok olduklarını" belirtti.

Harrell önceki sezon 63 maçta %58 şut isabetiyle 18.6 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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