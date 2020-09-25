Montrezl Harrell için "Dallas talip" iddiası!

SI.com'dan Mike Fisher'a göre, Dallas Mavericks'in LA Clippers forveti Montrezl Harrell'ın güçlü talibi olması bekleniyor.



Harrell bu sezon sonrasında sınırsız bir serbest oyuncu olacak. Son birkaç gündeki raporlar, Harrell ve Clippers'ın bir anlaşma bulmak için karşılıklı çıkarı olduğunu desteklemişti.



Clippers ve Mavericks ile birlikte Toronto Raptors, Chicago Bulls ve New York Knicks'in de Harrell'a ilgi göstermesi bekleniyor.



Birkaç hafta önce Yılın Altıncı Adamı seçilen Clippers uzunu, normal sezonda 18.6 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları aldıktan sonra, playofflarda sıkıntı çekmişti.



