Montrezl Harrell da NBA bubble'ını terk etti!

LA Clippers uzun forveti Montrezl Harrell, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre acil bir aile meselesi için Orlando bubble'ından ayrıldı.



Harrell daha sonraki bir tarihte NBA sezonuna katılmayı planladığını açıkladı.



Clippers, Batı Konferansı sıralamasında en iyi ikincidereceye sahip. Takım, tıpkı Orlando'daki diğer 21 takım gibi, 31 Temmuz'dan itibaren sekiz tane sıralama belirleyen maç oynayacak.



2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce, Harrell 63 maçta Clippers için ortalama 18.6 sayı, 7.1 ribaund ve 1.7 asist ile oynuyordu.



