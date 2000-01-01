Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Montrezl Harrell da NBA bubble'ını terk etti!

LA Clippers uzun forveti Montrezl Harrell, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre acil bir aile meselesi için Orlando bubble'ından ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers uzun forveti Montrezl Harrell, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre acil bir aile meselesi için Orlando bubble'ından ayrıldı.

Harrell daha sonraki bir tarihte NBA sezonuna katılmayı planladığını açıkladı.

Clippers, Batı Konferansı sıralamasında en iyi ikincidereceye sahip. Takım, tıpkı Orlando'daki diğer 21 takım gibi, 31 Temmuz'dan itibaren sekiz tane sıralama belirleyen maç oynayacak.

2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce, Harrell 63 maçta Clippers için ortalama 18.6 sayı, 7.1 ribaund ve 1.7 asist ile oynuyordu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal