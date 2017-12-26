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Montreal'in gözü Atiba'da! Transferde büyük ısrar

Atiba Hutchinson'a ülkesi Kanada'dan talip çıktı. Montreal Impact kulübü, tecrübeli orta sahayı almak istiyor.

Kaynak: Milliyet
Montreal'in gözü Atiba'da! Transferde büyük ısrar
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26 Aralık 2017 09:29
Atiba Hutchinson'a ülkesi Kanada'dan talip çıktı. Montreal Impact kulübü, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

MLS'de yer alan Montreal Impact'in Atiba'yı renklerine bağlamayı çok istediği belirtildi. Defansif orta saha eksiği olan Kanada kulübünün bu açığı Atiba doldurmaya çalışacağı ifade edildi.

Deneyimli oyuncunun futbola ülkesinde veda etme hayalinin transfer için avantaj teşkil edebileceği de kaydedildi.



Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' seçildi

34 yaşındaki futbolcu Kanada'da kendi rekorunu geliştirerek 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' unvanını aldı

Atiba, Beşiktaş ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansında da önemli rol oynadı. Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlılarla geçirdiği 5 sezonda 179 kez forma giydi ve 8 kez fileleri havalandırdı.
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