Montreal'in gözü Atiba'da! Transferde büyük ısrar

34 yaşındaki futbolcu Kanada'da kendi rekorunu geliştirerek 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' unvanını aldı



Atiba, Beşiktaş ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansında da önemli rol oynadı. Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlılarla geçirdiği 5 sezonda 179 kez forma giydi ve 8 kez fileleri havalandırdı.

Atiba Hutchinson'a ülkesi Kanada'dan talip çıktı. Montreal Impact kulübü, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.MLS'de yer alan Montreal Impact'in Atiba'yı renklerine bağlamayı çok istediği belirtildi. Defansif orta saha eksiği olan Kanada kulübünün bu açığı Atiba doldurmaya çalışacağı ifade edildi.Deneyimli oyuncunun futbola ülkesinde veda etme hayalinin transfer için avantaj teşkil edebileceği de kaydedildi.Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' seçildi