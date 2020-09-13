Siyah-Beyazlılar'ın Atletico Madrid'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosuna dahil edilmemişti. İspanyol savunmacının, lisansının neden çıkarılmadığı ortaya çıktı. Roco'nun ayrılığı sonrasında resmi olarak yabancı oyuncu kontenjanında 1 kişilik yer kalan Beşiktaş'ın, bu limiti Josef de Souza için kullanıp yeni ayrılık sonrasında genç savunmacıyı da listeye ekleyeceği bildirildi.
Montero'nun lisansı gecikmeli çıkacak
Beşiktaş'ın Atletico Madrid'ten kiraladığı Francisco Montero, Trabzonspor kadrosuna alınmamıştı. İspanyol futbolcunun, lisansının neden çıkarılmadığı belli oldu.
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13 Eylül 2020 13:11
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