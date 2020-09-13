Montero'nun lisansı gecikmeli çıkacak

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'ten kiraladığı Francisco Montero, Trabzonspor kadrosuna alınmamıştı. İspanyol futbolcunun, lisansının neden çıkarılmadığı belli oldu.

Montero'nun lisansı gecikmeli çıkacak
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13 Eylül 2020 13:11
Siyah-Beyazlılar'ın Atletico Madrid'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosuna dahil edilmemişti. İspanyol savunmacının, lisansının neden çıkarılmadığı ortaya çıktı. Roco'nun ayrılığı sonrasında resmi olarak yabancı oyuncu kontenjanında 1 kişilik yer kalan Beşiktaş'ın, bu limiti Josef de Souza için kullanıp yeni ayrılık sonrasında genç savunmacıyı da listeye ekleyeceği bildirildi.



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