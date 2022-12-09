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Montero'ya Süper Lig'den talip

Beşiktaşlı savunma oyuncusu Francisco Montero'yla Kasımpaşa ilgileniyor. Stoper takviyesi planlayan Mavi-Beyazlılar, İspanyol oyuncu için temaslara başladı. İstanbul dışına çıkmak istemeyen Montero da bu transfere sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Montero'ya Süper Lig'den talip
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09 Aralık 2022 12:41
Francisco Montero
Francisco Montero
Beşiktaş
Beşiktaş'ın kiralık olarak göndermek istediği Francisco Montero'yla Kasımpaşa ilgileniyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Yeni teknik direktörleri Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda stoper hattına takviye planlayan mavi-beyazlılar, İspanyol oyuncu için temaslara başladı.

MONTERO SICAK BAKIYOR

İstanbul dışına çıkmak istemeyen 23 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor. Anlaşma sağlanırsa, İspanyol stoper ligin ikinci yarısında Vodafone Park'a sadece 3.5 kilometre uzaklıktaki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda boy gösterecek.  

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