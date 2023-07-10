Montero'ya Polonya'dan talip!

Polonya ligi ekiplerinden Legia Varşova, gözünü Türkiye'ye çevirdi.
TVP Sport'un haberine göre; Legia Varşova, Beşiktaş forması giyen İspanyol stoper Javi Montero'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Beşiktaş'a teklif sundu.
İspanyol stoperin sürekli oynayabileceği bir takımda oynamak istediği belirtilirken, oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2025 YILINA DEK
24 yaşındaki İspanyol stoperin Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Montero geçtimiz sezon Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hamburg'a kiralanmıştı.
TVP Sport'un haberine göre; Legia Varşova, Beşiktaş forması giyen İspanyol stoper Javi Montero'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Beşiktaş'a teklif sundu.
İspanyol stoperin sürekli oynayabileceği bir takımda oynamak istediği belirtilirken, oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2025 YILINA DEK
24 yaşındaki İspanyol stoperin Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Montero geçtimiz sezon Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hamburg'a kiralanmıştı.