Montero'ya Polonya'dan talip!

Polonya ligi ekiplerinden Legia Varşova, Javi Montero'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Beşiktaş'a teklifini iletti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Montero'ya Polonya'dan talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2023 22:02
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 22:18
Polonya ligi ekiplerinden Legia Varşova, gözünü Türkiye'ye çevirdi. 

TVP Sport'un haberine göre; Legia Varşova, Beşiktaş forması giyen İspanyol stoper Javi Montero'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Beşiktaş'a teklif sundu. 

İspanyol stoperin sürekli oynayabileceği bir takımda oynamak istediği belirtilirken, oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ifade edildi. 

SÖZLEŞMESİ 2025 YILINA DEK 

24 yaşındaki İspanyol stoperin Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Montero geçtimiz sezon Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hamburg'a kiralanmıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery