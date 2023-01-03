Francisco Montero'nun 2 Aralık'ta dünyaya gelen oğlu Fabio'nun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Son birkaç günde iyileşme belirtileri gösteren minik bebek dün yoğun bakımdan çıkarıldı.



Kartal'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, 2 Aralık'ta ikinci kez baba olmuştu. 23 yaşındaki futbolcunun eşi Marta Bermudez'in İstanbul'da dünyaya getirdiği erkek bebeğe Fabio ismi verilmişti.



Antonella isminde 2 yaşında bir kızları bulunan İspanyol çift, Fabio'nun doğumuyla büyük mutluluk yaşadı. Ancak çiftin sevinçleri kısa süre sonra yerini endişe ve korkuya bıraktı. Sağlık durumunda ani bir bozulma meydana gelen minik Fabio'nun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.





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