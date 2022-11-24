Montero işi inada bindirdi; "İstanbul'dan ayrılmam"

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, kulüp yönetimine Türkiye'de sadece İstanbul takımlarına gideceğini iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Montero işi inada bindirdi; 'İstanbul'dan ayrılmam'
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24 Kasım 2022 13:13
Beşiktaş'ın kiralık olarak yarım sezonluğuna göndermek istediği Francisco Montero'nun Türkiye'de sadece İstanbul takımlarında forma giyme düşüncesinden vazgeçmediği öğrenildi.

23 yaşındaki stoperin, bunun dışında ülkesi İspanya'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

Beşiktaş'taki üçüncü sezonunu yaşayan Francisco Montero, bu sezon siyah beyazlı formayla 4 maça çıkarken Beşiktaş bu karşılaşmalarda 2 beraberlik 1 mağlubiyet 1 galibiyet elde etti.



 
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