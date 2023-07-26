Montero için İspanya'dan teklif

Real Valladolid, Francisco Montero'nun transferi için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Montero için İspanya'dan teklif
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26 Temmuz 2023 20:48
Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero'ya ülkesinden talip çıktı.

İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Valladolid, 24 yaşındaki stoper için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

ŞENOL GÜNEŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss'ın takımdan ayrılması, Emrecan Uzunhan'ın uzun süre takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle Montero'yu ilk etapta bırakmak istemiyor.

FRANCISCO MONTERO KİMDİR?

2020'den bu yana Beşiktaş forması giyen ve geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Hamburg'ta geçiren Montero, siyah-beyazlı forma altında 46 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

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