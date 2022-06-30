SEVILLA, MONTERO'YU İSTİYOR

MONTERO'NUN PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını devam ederken kadroda yer alan futbolculara da çeşitli ülkelerden teklifler geliyor. Siyah-beyazlı takımın defans oyuncusu Montero'ya La Liga'dan talip çıktığı iddia edildi.El Chiringuito TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sevilla'nın Francisco Montero'ya talip olduğu ve La Liga ekibinin bu transfer için kasasından 6 milyon Euro çıkarmaya hazır olduğu ifade edildi.Geçen sezon Beşiktaş'ta Montero 25 maçta 2007 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asist üretti. Atletico Madrid'den transfer edilen Sevilla doğumlu oyuncunun Beşiktaş ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Montero'ya Transfermarkt verilerine göre 2.7 milyon Euro değer biçiliyor.