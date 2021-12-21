Montella: 'Yunus çok büyük oynadı!'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'a 2 gol atan Yunus Akgün ile ilgili gelen soruya Montella, "Yunus çok büyük bir performans gösterdi. Sol ayakla ilk golünü attı, diğer golleri sağ ayağıylaydı. Sadece kaliteli oynamadı, devamlılık da sağladı. Bu da bize galibiyeti getirdi." cevabını verdi.



"TAKIMDAŞLIKLAR ARTIYOR"



Takımının üst üste 3 maç kazanmasıyla ilgili olarak İtalyan teknik adam, "Ben çok bir şey yapmıyorum. Oyuncular gün geçtikçe bilgi kazanıyorlar. Ayrıca her gün takımdaşlıkları artıyor. Bireysel performansları artıyor. Kulübümüzün organizasyonunun da başarımızda katkısı var. Bizi sürekli destekliyorlar." açıklamasını yaptı.



"BÜYÜK ADIMLAR ATTIK"



Montella, "Futbolda topa sahip olmak farkı yaratmıyor. Rakip topa daha çok sahip oldu ama bizim takımımız ne yaptığını biliyordu, gösterdiklerimizi uyguladılar, devamlılıkla beraber takım olma yolunda büyük adımlar attık. Çocuklarımı tebrik ediyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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