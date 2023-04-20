Montella: 'Sezonun en önemli galibiyetini aldık'

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 2-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, bu sezonki en önemli galibiyetlerinden birini aldıklarına inandığını söyledi.



Montella, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın 50 dakikasını 1 kişi eksikl oynayan takımını tebrik etti.



Muazzam ötesi bir galibiyet aldıklarını dile getiren Montella, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Rahatlıktan dolayı takımımız belki biraz düşebilirdi. Maçı sonuna kadar kovaladık. Belki de ligin bu seneki en önemli galibiyetlerinden birini aldık." dedi.



Montella, bir gazetecinin hakem kararlarına ilişkin sorusuna, "Futbolcularım, hakemin bazı pozisyonlarda onları korumadığını hissetti. Henry Onyekuru'nun bir pozisyon var, kırmızı kartlık bir pozisyondu ama herhangi bir şekilde kart gelmedi. Konyaspor'un golünden önce futbolcumuz kendini yere atmadı. Atmayınca da faulü vermedi ve pozisyondan sonra gol oldu. Akintola'nın kırmızı kartı da aslında tartışılabilir. Çünkü iki futbolcunun arasında gelen giden bir top ve bir mücadele var. İstem dışı bir hareket oluyor. Penaltı pozisyonuna da baktım. Kalecinin topa dokunduğunu gördüm. Topa dokunmadan önce de tabiri caizse futbolcumuzu deviriyor." yanıtını verdi.





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