Montella: "Puanı aldık derken, aldığımız sonuç için üzgünüz"

Vincenzo Montella, Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'e mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Montella: 'Puanı aldık derken, aldığımız sonuç için üzgünüz'
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01 Kasım 2021 23:34
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, son dakika golüyle kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Buna hazırlanmıştık. Rakibe fazla alan vermedik. Puanı aldık derken, bu sonuç için üzgünüz. Çocukları tebrik etmek istiyorum, sonuna kadar mücadele ettiler. Maalesef üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Mario Balotelli'yi ikinci yarıda oyuna almasının teknik bir seçim olduğunu belirterek, bireysel hataların maçın sonucunu belli ettiğini sözlerine ekledi.


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