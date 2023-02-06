Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına yaşanan depremi anlattı.



Montella, "Pazar gününden beri İstanbul'dayız. Ümraniyespor maçı iptal edildi. Adana'da depremin şiddetli hissedildiğini biliyorum. Oyuncularımın çoğu aileleri için endişeleniyor. Bize binaların çöktüğünü ve birçok insanın sokakta olduğunu söylediler. Adana'da yaşadığım otel de tahliye edildi." şeklinde konuştu.



İtalyan teknik adam ayrıca, "Sürekli artçı depremler oluyor, hepimiz endişeliyiz" sözlerini kullandı.





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