Montella o anları ilk kez anlattı

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, takımdan ayrılan Balotelli, Ümraniyespor maçı sonrası aralarında yaşanan gerginlikle ilgili konuştu.



İtalyan basınına konuşan Montella, Ümraniye maçı sonrası kameralara yansıyan gerginlikleri ile ilgili, "Balotelli bir gün zorla oynamak istedi, ben de ona hiç hazır olmadığı için oynamayacağını söyledim. Oyuna girdiğinde ise kafasını maça vermesi için ondan söz aldım. Söz verdi ama memnun olmadım ve açıkça bunu ona söyledim! Aramızda asla sorun yok, hâlâ görüşüyoruz" açıklamasını yaptı.



Mario Balotelli transfer döneminin son günü İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu. 32 yaşındaki İtalyan oyuncu ligde çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti.





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