Montella'nın futbolculara attığı Türkçe mesaj ortaya çıktı

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sadece performansıyla değil, oyuncularıyla iletişimiyle de büyük takdir topluyor.İtalyan teknik adamın Letonya maçından sonra Ay-Yıldızlı futbolcuların telefonlarına çok anlamlı bir mesaj gönderdiği iddia edildi. Montella'nın Türkçe mesajında, "Ülkenizi en iyi şekilde temsil ettiniz.Sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Euro 2024'te çok daha büyük başarılara imza atacağız. Kasım ayında görüşmek üzere" sözleri yer aldı. Bu mesaj karşısında oyuncularımızın çok duygulandığı ve mutlu oldukları öğrenildi.Türk Milli Takımı'nda 19 günde iki büyük zafer yaşatan ve sonrasında da Almanya vizesi alan Montella, oyuncularına hem teknik direktörlük yapıyor hem de bir psikolog gibi davranıyor. Bilindiği gibi daha önce Adana Demirspor'u da çalıştıran Montella, deprem felaketine ortak olarak büyük alkış topladı. Türk halkı ile zor günlerde çok duygusal ilişkiler kurdu. Yardım için koşturdu.Deprem bölgesindeki çocuklarla futbol oynadı. Onlara moral verdi. Montella'nın sırrı, saha içindeki başarısının yanı sıra saha dışındaki duygusal zekası.A Milli Takım, Vincenzo Montella ile birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yendikten sonra Letonya'yı da evinde 4-0'lık skorla geçerek Euro 2024'e katılmayı garantiledi. A Milli Takım oyuncularının Futbol Federasyonu yetkilileri ve Hamit Altıntop ile yaptığı görüşmede ilginç diyaloglar yaşandı.Türk Milli Takım oyuncuları Montella dönemi ile ilgili olarak, "Böyle keyifli milli takım ortamı görmedik. Montella bize değerli olduğumuzu yeniden hatırlattı. Özgüvenimizi yerine getirdi. Mükemmel bir insan. Takımda artık herkesin yüzü gülüyor" ifadelerini kullandılar. Ay-Yıldızlı futbolcuların İtalyan teknik adamla ilk günden itibaren diyalogları üst düzeyde...Montella, gerek oyun gerekse mental açıdan milli yıldızları üst seviyeye çıkardı. Maçlardan sonra ortaya çıkan renkli görüntüler de teknik ekip ve oyuncular arasındaki samimiyeti gösteriyor.Ay-Yıldızlılar, son iki maçta 5 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Oynanan oyun tatmin etti.Euro 2024 elemelerinde attığımız 13 golün 11'ini farklı isimler kaydetti. 5 maçta 8 gol atan Türkiye son iki karşılaşmada ise 5 gol bularak gol sayısını 13'e yükseltti.Vincenzo Montella yönetimindeki A Milliler, Letonya galibiyeti sonrasında büyük bir sevinç yaşadılar.