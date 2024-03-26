Montella kararını verdi, ilk 11 değişiyor!

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da bugün oynanacak Avusturya karşılaşmasında ilk 11'de değişim de bekleniyor.



Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz müsabakaya göre başta kale olmak üzere neredeyse tüm mevkilerde farklı isimler sahada olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, kadroya davet ettiği isimlerin tamamını görmek istediği ve Avusturya karşılaşmasına da bu nedenle farklı bir ilk 11 ile çıkacağı öğrenildi.



İtalyan çalıştırıcı, kalede Mert Günok yerine Uğurcan Çakır'a görev verecek. Sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın sakatlanıp milli takımdan ayrılmasının ardından forma Mert Müldür'ün olacak. Merih Demiral'ın da stoperde Samet Akaydın yerine şans bulması bekleniyor.



Sağ kanatta ise Yunus Akgün ile İrfan Can Kahveci forma değiştirecek. Salih Özcan'ın bu maçta Hakan Çalhanoğlu'na orta sahada eşlik edeceği ve ön tarafta da Arda Güler'in sahaya çıkacağı bilgisi alındı.



Grup maçlarında forvette kullanılan Barış Alper tek santrfor olarak Avusturya karşısında gol arayacak. Sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu sahaya çıkacak.



