Montella, İtalyan yıldızı aradı: 'Gel F.Bahçe'ye gidelim'

İsmi Fenerbahçe ile anılan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın şimdiden transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü.
"GEL F.BAHÇE'YE GİDELİM"
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali bulunan Montella, Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Stephan El Shaarawy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Montella'nın, El Shaarawy ile yaptığı görüşmede kendisi Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda İtalyan yıldızı da yanında istediğini söylediği kaydedildi.
ROMA SÖZLEŞME ÖNERDİ
Ayrıca haberde, Roma'nın 30 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif ettiği ancak şu an kazandığından daha düşük bir maaş önerdiği belirtildi.
Stephan El Shaarawy, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 9 gol 4 asist kaydetti.
"GEL F.BAHÇE'YE GİDELİM"
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali bulunan Montella, Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Stephan El Shaarawy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Montella'nın, El Shaarawy ile yaptığı görüşmede kendisi Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda İtalyan yıldızı da yanında istediğini söylediği kaydedildi.
ROMA SÖZLEŞME ÖNERDİ
Ayrıca haberde, Roma'nın 30 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif ettiği ancak şu an kazandığından daha düşük bir maaş önerdiği belirtildi.
Stephan El Shaarawy, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 9 gol 4 asist kaydetti.
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