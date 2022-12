Montella: 'İnşallah 4 büyükler elimizden almaz'

Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından 2021 yılında takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, Sabah Spor'a konuştu.



İtalyan hoca, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus ile ilgili "Hiçbir zaman hiçbir hocayla rekabet içerisinde olmadım. Hep kendimle rekabet ediyorum", Galatasaraylı yıldız Yunus Akgün için "Avrupa'ya gitmeden önce biraz bizde oynasa daha iyi olur", Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la sık sık anılan stoperi Samet Akaydın için ise "Geldiğimden beri şu ana kadar Süper Lig'de takip ettiğim en iyi stoper Samet Akaydın. Ve umarım elimizden almazlar" ifadelerini kullandı.



İşte Montella'nın o açıklamaları....



Adana Demir'e sizi getiren şey neydi?



"Her zaman meydan okumak güzeldir. Hocalar genelde geldikleri yerde bütün detaylara bakar. Başkanımızla ikinci kez bir araya geldiğimizde doğru bir zamanda ve şekilde teklifin geldiğini de gördüm."



Adana Demirspor'u ilk ne zaman duydunuz ve takip etmeye başladınız?



"Balotelli'nin transferiyle takip etmeye başlamıştım. Sonrasında ilk buluşmamız ağustos ayının sonlarına doğru asbaşkanımızla oldu. Metin Korkmaz başkanımızla buluşup, konuştuktan sonra daha detaylı takip başladı."



Geçen sene ligi 9. bitirdiniz. Bu sizin ve Adana Demirspor için bir başarı mı?



"Genel olarak başarı olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğimizde takımımız sondan birinciydi. Güzel ve muazzam anlar yaşadık ama sezon finalinde devamını getiremedik. O biraz leke gibi kaldı."



Bu sezon zirveyi zorlayan bir Adana Demirspor görüyoruz. Başarı nasıl geldi?



"Birçok detay var. Bunlardan ilki devamlılık. Aynı hocayla ikinci sezonu geçirmek futbolcular için de bir avantaj. Aynı futbolcularla devam etmek de hocalar için bir artı. Geçen sene yaşadığınız bazı hataları önceden sezebiliyorsunuz."



Hangi galibiyet sizi mutlu etti? En üzüldüğünüz maç hangisiydi?



"Geçen seneki Galatasaray galibiyeti, Fenerbahçe'yi evinde yenmemiz, Giresun maçında 90+3. dakikada 1-0 galip geldiğimiz maç bizi çok mutlu etti. İlk maçımızda Karagümrük'e yenilmek üzücüydü."



"HİÇBİR HOCAYLA REKABET İÇERİSİNDE OLMADIM"



Jorge Jesus büyük bir tecrübe. Fenerbahçe'ye de farklı bir hava kattı. Aynı ligde rakip olmak nasıl bir duygu?



"Hiçbir zaman hiçbir hocayla rekabet içerisinde olmadım. Hep kendimle rekabet ediyorum. En iyisini yapıp gelişmek en büyük hedefim. Bunu yapabiliyorsak, bizden mutlusu yoktur."



"BALOTELLİ BURADAYKEN BİZİ HİÇ ÖZLEMİYORDU"



Balotelli'nin Sion'da mutsuz olduğu, geri dönmek istediği konuşuluyor. Yeniden çalışmak ister misiniz?



"Başka takımlarda oynayan futbolcularla alakalı konuşmayı hiçbir zaman sevmedim. O yüzden sadece şunu söyleyebilirim: Bizi özlediği için mutluyum. Çünkü buradayken bizi özlemiyordu ve bir karar verdi. Sadece bunu söyleyebilirim."



Adana'ya Balotelli gibi birçok dünya çapında futbolcu geldi. Yıldızlarla çalışmak sizin için zor mu?



"Yıldız olup olmaması çok önemli değil. Önemli olan zihniyet. Eğer zihniyet doğruysa her şekilde verim alabilirsiniz. Yıldız futbolcuya bir hoca olarak biraz daha farklı davranmak zorundasınız ama genel olarak zihniyet ve mantalite olarak uyum sağlayabiliyorsa her türlü geliştirip faydasını görebiliyorsunuz."



Gomis, Hulk ve Suarez'in adı Adana Demirspor ile anılıyor. Var mı böyle bir girişim?



"Futbolcuları değerlendirirken geçmişte neler yaptıklarına değil, gelirlerse bize nasıl katkı sağlayacaklarına bakıyorum. İsimler büyük de olabilir. Geçmişi önemli değil."



"YUNUS BİZDE OYNASA DAHA İYİ OLUR!"



Başkan Murat Sancak, G.Saray yönetimine seslenerek 'Yunus Akgün'e talibim' dedi. Siz de İtalya'da verdiğiniz röportajda Yunus'u, Roma'ya önerdiniz. Oyuncu, Adana'daki performansını Galatasaray'a neden taşıyamadı?



"Sonsuz yeteneğe sahip olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Sezonun başlangıcı gayet iyiydi aslında. Rakamsal anlamda belki bir katkıda bulunamadı fakat genç futbolcularda tam gelişene kadar zaman zaman böyle bölümler olabilir. Umarım gelecekte bizde gösterdiği performansların üstünde performanslar gösterir. Kendini tekrar tekrar hepimize kanıtlar."



Avrupa'da başarılı olur mu?



"Önce şunu söyleyeyim (gülerek) Avrupa'ya gitmeden önce biraz bizde oynasa daha iyi olur."



"UMARIM SAMET'İ ELİMİZDEN ALMAZLAR"



Biri eski (Tayyip Talha Sanuç) diğeri şu anda öğrenciniz (Samet Akaydın) iki futbolcu milli takıma davet edildi. Ne hissettiniz?



"Bir hoca, bir futbolcuyu geliştirebiliyorsa, bir şeyler katabiliyorsa ayrı mutluluk ve gurur. İkisi de karakterli futbolcular. Hak ettikleri yere geldiklerini görmek gurur ve mutluluk veriyor."



Samet Akaydın 'Dönüm noktam Montella ile çalışmamdır' dedi. Oyuncu bu seviyeye nasıl geldi?



"İlk geldiğimde, ilk maçta sanırım onu tribüne yollamıştım. Tanıdıkça ne kadar çalışkan, ne kadar öğrenmeye hevesli ve söylediğiniz şeyleri uygulamaktan çekinmeyen bir futbolcu olduğunu gördüm. Öğrenmeye aç bir futbolcu olduğunu görünce biz de üstüne düştük, geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Açıkçası hâlâ gelişebileceğine inanıyorum. Çünkü sahada duygusal davranabiliyor. Duygularını kenara koyup, kendisinden daha fazla bir performans çıkarabileceğimi biliyorum. Geldiğimden beri şu ana kadar Süper Lig'de takip ettiğim en iyi stoper Samet Akaydın. Ve umarım elimizden almazlar."



"BELKİ BİR GÜN İNGİLTERE..."



Son 6 haftada sadece bir kez kazanıp 5 beraberlik aldınız. Bu seriyi neye bağlıyorsunuz?



"Son seriye baktığımızda, o seriden bir maçı kaybedebilirdik ama son dakikalarda yakalayabildik skoru. Özellikle Konyaspor'a karşı da kazanabilirdik ama berabere kaldık. Futbolcularımız maçlarda çok üst düzey performans gösterdi. O maçlardan en az iki tanesini kazanmadığımız için tabi ki de çok üzgünüz."



"Kendinizi hangi lige uygun görüyorsunuz? Şu an için Türkiye'ye uygun görüyorum. Ama dünyadaki en rekabetli, seviyesi yüksek olan ligde de bir gün bulunmak isterim. O da bildiğiniz gibi İngiliz futbolu."



"KİMSEYİ KOPYALAYAMAZSINIZ"



En beğendiğiniz hocalar kimler? Onların özelliklerini alır mısınız?



"Her teknik adamın farklı bir futbol görüşü var ve onu sahaya nasıl yansıttığı önemli. Bazen başarılı bir hoca başka bir takıma gittiğinde aynı başarı gelmiyor. Çünkü futbolun gerçekleri de işin içine giriyor. O yüzden birini kopyalayamazsınız. Kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yansıtabildiğinizde başarılı olabilirsiniz. Ben yıllardan beri Spalletti ismini söylerim. Son zamanlarda artık herkes 'Spalletti' diyor. Klopp'u da Pep Guardiola'yı da severim."