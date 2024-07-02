Montella ile 7 resmi maçta 5 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 elemeleri ve final etabında oynadığı 7 resmi maçta 5 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



Türkiye, Montella önderliğinde EURO 2024 grup elemelerinde Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'te de Gürcistan, Çekya ve Avusturya'yı yendi.



Milli Takım, EURO 2024 grup elemeleri son maçında Galler ile berabere kalırken, Montella yönetiminde tek yenilgisini EURO 2024 grubunda Portekiz'e karşı 3-0'la aldı.



Bu maçlarda 13 gol atan Türkiye, kalesinde ise 7 gol gördü.



Türkiye, Montella yönetiminde oynadığı 5 hazırlık maçında ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.



