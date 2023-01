Montella: 'Hem F.Bahçe hem G.Saray'ı yendiler, zor!'

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Cuma günü Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Vincenzo Montella, sezonun ilk yarısını iyi bir noktada bitirdiklerini söyledi.



Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Montella, son maçta da çok fazla eksikleri bulunmasına rağmen güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Giresunspor ile yapacakları maça değinen Montella, şöyle konuştu:



"Giresunspor, ligde Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin evinde galibiyet alan tek takım. O yüzden zor bir maç olacağını biliyoruz. Giresunspor maçında kendi oyunumuzu oynayacağız ve planladığımız oyun kurgularını uygulayarak da istediğimiz sonuçları almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Süper Lig'de biliyorsunuz ki çok üst düzey bir rekabet var. Biz her seferinde elimizden gelen her şeyin en iyisini kata kata devam edeceğiz."



Montella, transfer çalışmalarının çok çabuk sonuçlanmasını umduğunu da sözlerine ekledi.



Semih: "İkinci yarıda yeni seri başlatmak istiyoruz"



Defans oyuncusu Semih Güler, MKE Ankaragücü maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.



Sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini vurgulayan Semih, "İkinci yarıda yeni seri başlatmak istiyoruz. Artık kaç maç olur onu bilemiyorum. İlk yarıdaki gibi bir seri yakalamak istiyoruz." dedi.



Semih, sezon sonu hedefi olarak Adana'yı Avrupa'da temsil etmeyi amaçladıklarını altını çizerek, "Beşiktaş olsun Başakşehir maçı olsun biz gösterdik ki herkesle başa çıkabiliyoruz. Hatta rakipler bizden çekinerek top oynuyor. O yüzden ben ilk 5 demiyorum, ilk 3'ü bu sene zorlayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Ertaç: "Hedefim sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilmek"



Kaleci Ertaç Özbir, MKE Ankaragücü maçının devre arasında teknik direktör Montella'nın kendilerine konuşma yaparak taktiksel bir değişikliğe gittiğini ve karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını aktardı.



Giresunspor maçına hazır olduklarına dikkati çeken Ertaç, şu görüşlerini aktardı:



"Giresunspor maçı, ikinci yarının ilk mücadelesi olacak. İkinci yarılar her zaman daha zor geçer. Biz de bunun bilincindeyiz. Daha çok çalışmamız, istememiz lazım. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Giresunspor maçında da taraftarımız, yönetimimiz, futbolcu arkadaşlarımız ve teknik heyetimizle birlik olup kazanmak istiyoruz. Çok erken konuşmak istemiyorum çünkü lig çok uzun bir maraton. Hedeflerimiz doğrultusunda ilk 3 olur, ilk 5 olur ama gönül ister ki şampiyonluğa oynayalım, son haftalara kadar bunu sürdürebilelim ve o yarışın içerisine girebilelim. Benim hedefim sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilmek, o yarışın içerisinde olabilmek. İnşallah bunu da başarırız."



Kaleci Ertaç, Adana Demirspor camiasına Avrupa'da mücadele etmenin yakışacağını kaydetti.



Mavi-lacivertliler taktik çalıştı



Açıklamaların adından mavi-lacivertli takım, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.



Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.



Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ