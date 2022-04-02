Montella: 'Hedefimiz ilk 4'te yer almak'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir karşısında aldıkları galibiyetin kendileri için yeni bir başlangıç olacağına inandığını belirterek, ligde ilk 4 içinde yer almak için yollarına devam edeceklerini söyledi.



Montella, ligin 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlattı.



Milli takıma giden Yunus Akgün, Simon Deli, Arijanet Muric ve Birkir Bjarnason'un da yeniden antrenmanlara katıldığını belirten Montella, Hatay ekibi karşısında 3 puan almak için mücadele edeceklerini aktardı.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında hatalı oynadıklarını ve bu nedenle de yenildiklerini vurgulayan İtalyan teknik adam, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.



Montella, ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i mağlup etmelerinin takımda moralleri yerine getirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Medipol Başakşehir maçı bize çok doğru bir anda denk geldi. İyi bir takıma karşı güzel bir maç olunca toparlanmanız da daha çabuk olabiliyor. O yüzden Başakşehir ile karşılaştığımız için mutluyduk. Toparladığımızı düşünüyorum. İnanıyorum ki Medipol Başakşehir galibiyeti bizim için yeni bir başlangıç olacak. Ligde ilk 4 sırada yer almak için yolumuza devam etmek istiyoruz. Şu an üstümüzde herhangi bir baskı yok. İlk 4 içinde yer almamız için sonuna kadar denememiz lazım. Denememiz lazım ki hayal kırıklığımız olmasın. Sonuna kadar oynayacağız, şanslarımızı değerlendireceğiz."





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