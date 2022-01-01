Montella: ''Galibiyet için hazırlandık''

"Tekrar mükemmel bir seyirci var. Onlara bir mutluluk vermek için ekstra motivasyonumuz var. Çok fazla düşünmeden, hesap yapmadan ikinciliği garantilemek için, galibiyet için hazırlandık." dedi.

Vincenzo Montella ayrıca, "8 günde 3 maç oynadığınız durumlarda değişiklikler gerekiyor. Bazı futbolcularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil. Dolayısıyla kadroda bu tarz değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz." yorumunu yaptı.