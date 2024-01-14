Montella'dan Samsunspor'a ziyaret!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, beraberindeki heyet ile birlikte Samsunspor Akademisi'ne ziyarette bulundu.
Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile birlikte Samsunspor Futbol Akademimizi ziyaret etti.
Mustafa Kemal Erkanat tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette Koordinatörümüz Savaş Serdar ile birlikte Futbol Akademimiz hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu."
Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile birlikte Samsunspor Futbol Akademimizi ziyaret etti.
Mustafa Kemal Erkanat tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette Koordinatörümüz Savaş Serdar ile birlikte Futbol Akademimiz hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu."