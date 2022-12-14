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Montella'dan Pro Lisans programına ziyaret

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Montella'dan Pro Lisans programına ziyaret
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14 Aralık 2022 21:03
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 dönemi UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nda katılımcılarla bir araya geldi.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Montella, liderlik temalı eğitimde kendi tarzını anlatarak, katılımcıların sorularını cevapladı.

Montella'nın futbolculuk ve antrenörlük yaşamından örnekler verdiği eğitimin sonunda TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, İtalyan çalıştırıcıya teşekkür plaketi takdim etti.

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