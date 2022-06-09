Montella'dan Mourinho ve Yunus Akgün açıklaması!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mavi-lacivertli kulüple bu yıl müthiş bir performans sergileyen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün hakkında İtalyan basınına konuştu.
Montella, Roma'nın yakından takip ettiği Yunus Akgün için Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile görüşmediğini ifade etti.
Montella, Yunus Akgün için şunları söyledi;
"Mourinho ile Yunus Akgün hakkında konuşmadım ama fırsatım olsaydı onu tavsiye ederdim. Güçlü, hızlı, hızlı, teknik, asist yapabilir ve gol atabilir, pas çizgilerini görür ve her zaman köşeleri hedefler."
Ayrıca, 'Montella kadar güçlü mü?' sorusuna deneyimli teknik adam, "Henüz değil ama ayaklarını yere sağlam basarsa ve gelişmeye devam ederse kim bilir. Ne yazık ki kiralıktı, Galatasaray'a döndü. Hiç Süper Lig'de oynamamıştı. Onu sahaya attım ve o da karşılığını verdi." ifadelerini kullandı.
Montella, Roma'nın yakından takip ettiği Yunus Akgün için Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile görüşmediğini ifade etti.
Montella, Yunus Akgün için şunları söyledi;
"Mourinho ile Yunus Akgün hakkında konuşmadım ama fırsatım olsaydı onu tavsiye ederdim. Güçlü, hızlı, hızlı, teknik, asist yapabilir ve gol atabilir, pas çizgilerini görür ve her zaman köşeleri hedefler."
Ayrıca, 'Montella kadar güçlü mü?' sorusuna deneyimli teknik adam, "Henüz değil ama ayaklarını yere sağlam basarsa ve gelişmeye devam ederse kim bilir. Ne yazık ki kiralıktı, Galatasaray'a döndü. Hiç Süper Lig'de oynamamıştı. Onu sahaya attım ve o da karşılığını verdi." ifadelerini kullandı.