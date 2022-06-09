Montella'dan Mourinho ve Yunus Akgün açıklaması!

Adana Demirspor Teknik Direktörü, mavi-lacivertli kulüple bu yıl müthiş bir performans sergileyen ve A Milli Takım'a kadar yükselenhakkında İtalyan basınına konuştu.Montella, Roma'nın yakından takip ettiğiiçin Roma Teknik Direktörüile görüşmediğini ifade etti.Montella, Yunus Akgün için şunları söyledi;Ayrıca,sorusuna deneyimli teknik adam, "ifadelerini kullandı.