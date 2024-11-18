Montella'dan mecburi değişiklik!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ karşılaşmasında kadroda değişikliklere gidecek.



Milli takımda Galler maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ve sakat Eren Dinkci kadrodan çıkarılırken, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı kafileye dahil edildi.



HAKAN ÇALHANOĞLU



Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun Karadağ maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi. Kaptanın durumu pazartesi yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Hakan'ın yüzde 100 hazır olmaması halinde orta alanda İsmail Yüksek görev yapacak.



KENAN YILDIZ 11'E DÖNÜYOR



Galler maçında cezası yüzünden forma giyemeyen Kenan Yıldız, Karadağ'da takıma dönecek. Vincenzo Montella'nın Barış Alper'i yedeğe çekerek iyi bir form yakalayan Kenan'a santrfor pozisyonunda şans tanıyabileceği aktarıldı.



KEREM'E TAM DESTEK



Galler beraberliği, Karadağ maçı öncesi UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi garantilemek isteyen ay-yıldızlı ekipte herkese hayal kırıklığı yaşattı, ancak 89. dakikada penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu'nun üzüntüsü bir başkaydı. Milli yıldız kaçan penaltı ve galibiyet nedeniyle adeta yıkıldı.



Ay-yıldızlı futbolcular maçtan sonra Kerem için adeta seferberlik ilan etti. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek başta olmak üzere takımdaki tüm oyuncuların Kerem'e tam destek verdiği bildirildi. Hem sahada hem de soyunma odasında bir hayli üzgün olan Kerem'in kendisine verilen destek karşısında duygulandığı ve takım arkadaşlarına tek tek teşekkür ettiği kaydedildi.



FAVORİ SAMET



Savunmanın başarılı ismi Abdülkerim Bardakcı cezası yüzünden Karadağ'da takımdaki yerini alamayacak. Abdülkerim'in yokluğunda öne çıkan isim Samet Akaydın oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, Fenerbahçe'nin Sivasspor'la oynadığı son lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve bir de gol atan Samet'e Karadağ'da forma vermesi bekleniyor. Samet'in stoper hattındaki partneri Merih Demiral olacak.



