Montella'dan İrfan Can Kahveci kararı!

A Milli Futbol Takımı, EURO2024 için kritik sınavda Letonya'yı Konya'da konuk edecek.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu karşılaşmada son oynanan Hırvatistan maçına göre değişiklik yapmayı planlıyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İtalyan teknik adam, Hırvatistan deplasmanında ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci'yi Letonya'ya karşı dinlendirmeyi planlıyor.Ay-yıldızlı ekipte sağ kanatta İrfan Can yerine Yunus Akgün'ün oynaması bekleniyor. Yunus, son yapılan taktik idmanında ilk 11'de yer aldı.A Milli Takım'ın Letonya'yı konuk edeceği müsabaka saat 21.45'te başlayacak.