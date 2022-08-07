Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-2 kazandıkları Giresunspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Montella, ligin başında olduklarını ifade ederek, geliştirmeleri gereken çok farklı noktalar olduğunun altını çizdi.



"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN ZAMANIMIZ VAR"



Özellikle topun yönetiminde biraz daha ileri gitmeleri ve topa daha iyi sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Montella, "Özellikle ikinci yarı mesafeler de açıldıkça kendi kalitemizi geliştirebilirdik ama ligin başında olduğumuz için, bunları geliştirmek için hala zamanımız var. O yüzden bu konuda çok çalışacağız." açıklamasında bulundu.



"TARAFTARLARIMIZ GURUR DUYUYOR"



Montella, bir gazetecinin "en iyi Adana Demirspor'u ne zaman izleyeceğiz" sorusunu, şöyle cevapladı:



"Galibiyetin zor olacağını biliyorduk, 3-1'i bulmak bizi maçın sonuna kadar getirdi. 'En iyi Adana Demirspor'u ne zaman izleyeceğiz?' sorusuna gelirsek de bunu zaman gösterecek, çünkü bireysel olarak gelişmesi gereken futbolcularımız var, hem de takım halinde gelişmesi gereken noktalar var. O nedenle bunu zamana yaymamız gerekiyor ama sanırım bizim taraftarlarımızın da gösterdiğimiz ruh ve karakterden dolayı takımlarıyla gurur duyduklarını düşünüyorum."





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