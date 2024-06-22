Montella'dan değişiklik hazırlığı

A Milli Takım'da Vincenzo Montella, Portekiz maçında kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Montella'dan değişiklik hazırlığı
A Milli Takım'da Portekiz mücadelesi öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, maçı kafasında oynamaya başladı.

Gürcistan karşılaşmasının ilk yarısını yeterli görmeyen İtalyan hoca, Portekiz'e karşı farklılıklar ortaya çıkarma peşinde. Montella, Barış Alper Yılmaz'ı bu kez santrfor değil sağ kanatta görevlendirip Arda Güler'i de ortada oynatacak.

Montella zorlu maçta Kenan Yıldız, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz isimlerini hücum hattına şimdiden yazdı. İtalyan teknik adam, en uçta ise kime forma vereceğini belirleyecek.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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