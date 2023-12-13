Montella'dan Çağlar Söyüncü'ye transfer tavsiyesi

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'ün kadrosunda düşündüğü Çağlar Söyüncü'nün düzenli forma giymesini istiyor. Bu nedenle kendisine, oynayabileceği bir takıma gitmesini söyledi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Montella'dan Çağlar Söyüncü'ye transfer tavsiyesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2023 10:36
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü'ye, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan tavsiye geldi...

ARADIĞINI BULAMADI

Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımında aradığını bulamadı. Teknik direktör Diego Simeone'nin gözüne giremeyen 27 yaşındaki futbolcu, sadece 74 dakika sahada kalabildi. Defansın göbeğinde Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Savic, Witsel gibi isimlere şans veren Simeone, Çağlar'ı 6. stoper olarak görüyor.

"TRANSFER OL, FORMAYI AL"

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise EURO 2024 planlamasında yer alan oyuncuyu uyardı. İtalyan çalıştırıcı, daha fazla süre alamaması halinde tecrübeli stopere kadroya girememe olasılığı bulunduğunu ileterek mayısa kadar düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesini tavsiye etti.



FENERBAHÇE İLGİLENİYOR

Çağlar Söyüncü ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de yer alıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Ancak Çağlar, Türkiye'ye dönme konusunda kararsız. Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın rotasyonunu yetersiz bulan Fenerbahçe'nin, oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması bekleniyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery