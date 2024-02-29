A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası ve Arda Güler'in Real Madrid'deki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsorluk anlaşması için düzenlenen törende konuşan ️Vincenzo Montella "Türkiye ve İtalya dost iki ülke. EURO24'e ulaşmak olmak beni çok mutlu ediyor. Avrupa'da başarılara imza atmak istiyoruz. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak. Bunun için sıkı çalışmalıyız. En üst seviyede olmalıyız. Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz. Almanya'daki Türk vatandaşlarını da mutlu etmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz. Şimdi hedeflerimize en yakından başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



ARDA GÜLER İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA



"Arda Güler, Real Madrid'de oynamıyor. Carlo Ancelotti ile durumu hakkında görüştünüz mü?" sorusuna yanıt veren Vincenzo Montella, şu ifadeleri kullandı;



"Arda Güler'i ziyaret ettik. Evet, çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU