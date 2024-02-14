Montella, Can Uzun için harekete geçiyor!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Mart ayında oynanacak maçlara Nürnberg forması giyen Can Uzun'u davet ederek 18 yaşındaki futbolcuyu milli takıma kazandırmak istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Montella, Can Uzun için harekete geçiyor!
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14 Şubat 2024 11:11
Son güncelleme 14 Şubat 2024 11:12
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Nürnberg forması giyen Can Uzun'un A Milli Takım'a kazandırılması için harekete geçti.

ALMANLAR DA ÇOK İSTEKLİ

Bundesliga 2 takımı Nürnberg'de forma giyen ve bu sezon 13 gol, 3 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki futbolcu için Almanlar çok istekli.

MİLLİLER ELİNİ ÇABUK TUTACAK

17 ve 18 yaş altı milli takımlarında Türkiye forması giyen Can'ın Panzerlere kazandırılması için büyük çaba olduğunu gören A Milli Takım heyeti, elini çabuk tutmaya karar verdi.

KENAN YILDIZ FAKTÖRÜ

Can Uzun'un mart ayında oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu için Montella'dan davet alacağı öğrenildi.

Ayrıca Kenan Yıldız'ın da yakın arkadaşı olan Can ile görüştüğü ve Türkiye'yi seçmesi yönünde tavsiyede bulunduğu ifade ediliyor.

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