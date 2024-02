Montella, Can Uzun için harekete geçiyor!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Nürnberg forması giyen Can Uzun'un A Milli Takım'a kazandırılması için harekete geçti.



ALMANLAR DA ÇOK İSTEKLİ



Bundesliga 2 takımı Nürnberg'de forma giyen ve bu sezon 13 gol, 3 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki futbolcu için Almanlar çok istekli.



MİLLİLER ELİNİ ÇABUK TUTACAK



17 ve 18 yaş altı milli takımlarında Türkiye forması giyen Can'ın Panzerlere kazandırılması için büyük çaba olduğunu gören A Milli Takım heyeti, elini çabuk tutmaya karar verdi.



KENAN YILDIZ FAKTÖRÜ



Can Uzun'un mart ayında oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu için Montella'dan davet alacağı öğrenildi.



Ayrıca Kenan Yıldız'ın da yakın arkadaşı olan Can ile görüştüğü ve Türkiye'yi seçmesi yönünde tavsiyede bulunduğu ifade ediliyor.