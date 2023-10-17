Montella: 'Bambaşka bir Türkiye olacak'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konya dönüşü İstanbul'da kendisini Riva'ya götürecek özel araca binmeden önce uçaktan inen tüm oyuncularının tek tek ellerini sıktı ve bir sonraki buluşmaya kadar neler yapmaları gerektiğini belirten küçük notlar verdi.İtalyan hoca futbolcularından ayrılırkenifadelerini de kullandı.Öte yandan Montella'nın Letonya maçı sabahında da antrenman sahasında masöründen aşçısına kadar milli takımla ilgilenen herkesin dahil olduğu bir toplantı düzenlediği öğrenildi.Tecrübeli çalıştırıcının,dediği bildirildi.