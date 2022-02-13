Montella, Balotelli'ye güveniyor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Alanyaspor taktik çalışma programı uygulandı. Takımın yeni transferlerinden Loic Remy takımla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Vincenzo Montella, 14 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak zorlu mücadele öncesinde takımının formda hücum hattına güveniyor. Montella özellikle takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli'den büyük beklenti içinde...
Adana Demirspor'daki performansı sonrasında tekrar milli takıma seçilen Balotelli, çıkışına Kara Kartal karşısında da devam etmeye çalışacak.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Alanyaspor taktik çalışma programı uygulandı. Takımın yeni transferlerinden Loic Remy takımla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Vincenzo Montella, 14 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak zorlu mücadele öncesinde takımının formda hücum hattına güveniyor. Montella özellikle takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli'den büyük beklenti içinde...
Adana Demirspor'daki performansı sonrasında tekrar milli takıma seçilen Balotelli, çıkışına Kara Kartal karşısında da devam etmeye çalışacak.