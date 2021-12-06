Montella: 'Balotelli, kafayı Milli Takım'a takmış'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'da bir röportaj verdi.



"TÜRKİYE MÜKEMMEL"



Adana Demirspor günlerini aktaran Montella, "Türkiye'deki deneyim mükemmel. Çok mutluyum, güler yüzlü insanlar var ve doğru koşullarda çalışmak mümkün. Başkanımızın çok büyük bir kalbi var. Son maçı kaybetmemize rağmen, bana birkaç günlüğüne teknesini bıraktı" dedi.



"MİLLİ TAKIM'I KAFASINA TAKMIŞ"



Öğrencisi Mario Balotelli hakkında yorum yapan İtalyan teknik adam, "Milli Takım'a dönmeyi kafasına koymuş, takıntı haline getirmiş. Uzun zamandır Milli Takım'a alınmadığı için bu kolay değil, Balotelli de bu durumun farkında. Bu konuda onu takip ediyorum, amacı Mancini'ye kendisini ne kadar geliştirdiğini göstermek" ifadelerini kullandı.



"PIOLI RUHUNU VERİYOR"



Eski takımı Milan ve İtalya Ligi'ndeki yarışı değerlendiren 47 yaşındaki teknik adam, "İyi bir yarış. Milan, bir sürpriz değil, sonuna kadar götürebilirler. Pioli, takıma ruhunu veriyor. Milan'ın yanı sıra Inter, Napoli ve Atalanta da var. Güzel bir mücadele olacak. Umarım son ana kadar kimin şampiyon olacağı belirsizliğini korur" şeklinde görüşlerini aktardı.



"DAHA FAZLASINI BEKLİYORDUM"



Futbolculuk kariyerindeki takımı Roma ve teknik direktörü Jose Mourinho'nun performansını değerlendiren Montella, "Şaşırdım, üzüldüm, daha fazlasını bekliyordum. Takımın daha fazla galibiyet alması için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Mourinho, stratejik bir teknik adamdır. Roma'yı daha iyi bir hale getirecek ve geliştirecektir. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.



"KENDİ ADIMA DOĞRU OLANI YAPMAK İSTİYORUM"



Son olarak geleceği hakkında konuşan genç teknik direktör, "Bu tecrübemden keyif alıyorum. Teknik direktörlük için genç bir yaştayım. Yurt dışında çalışmayı ve yeni kültürler tanımayı seviyorum. Asla, asla dememelisiniz ancak ben şu an yerimden memnunum. Geleceği düşünmek için zaman var, şimdiden bunun için konuşmak gereksiz. Kendi adıma gelecekte doğru olanı yapmak istiyorum" sözlerini kullandı.





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