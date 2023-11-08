Montella: 'Arda Güler bizim geleceğimiz'

antrenman tesislerini ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörüİspanyol devinde forma giyen milli yıldızhakkında konuştu.İtalyan basınından Sky Sport'a konuşan Montella,ifadelerini kullandı.Real Madrid antrenmanını ziyaret eden Montella, Carlo Ancelotti ile fikir alışverişinde bulunmuş ve Arda Güler hakkında bilgi almıştı. Montella, antrenman sonrasında ise Arda Güler ile bir araya gelmişti.TFF'den yapılan açıklamada; Vincenzo Montella'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid - Braga maçını tribünden izleyeceği ve hem Arda Güler'i hem de Braga forması giyen Serdar Saatçı'yı takip edeceği kaydedildi.