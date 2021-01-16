Monte Carlo yerine İstanbul Park!

Formula 1'de 2021'in planlanan takvimi açıklanmış ancak Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, bu takvimde birçok değişikliğin olacağını açıklamıştı.



2020'de söz verilen en az yarış sayısını geçerek 17 yarışa ulaşan Formula 1'in organizatörü Liberty Media, 800 milyon euro'dan fazla TV yayın gelirini elde etmeyi başarmıştı. 2021'de iptal edilecek yarışların yerine yeni yarışlar düşünün Liberty Media, yeni arayışlara başladı.



Halihazırda pandemi nedeniyle Çin ve Vietnam yarışları iptal edildi, mart ayında düşünülen Avustralya grand-prix'si ise kasım ayına ertelendi.



MONTE CARLO YERİNE İSTANBUL!



Formule1.nl'nin haberine göre; cadde yarışları olan Monaco GP (23 Mayıs) ve Azerbaycan GP (6 Haziran) ile birlikte Kanada GP (13 Haziran) de iptal edilecek. Bu yarışların yerine Liberty Media ve FIA 3 yeni yarış arayışına girdi.



Şubat ayında bu 3 yarışın iptal eedileceği resmen duyurulacak.



FIA ve Liberty Media, Monaco Grand-Prix yerine İstanbul Park'ta Türkiye GP düzenleyecek. Bu yarış 23 Mayıs'ta olacak.



Azerbaycan GP'nin yerini İtalya'da Mugello, Kanada GP'nin yerini ise Almanya'da Nürburgring



