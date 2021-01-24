Monte Carlo Rallisi'ni Sebasten Ogier kazandı

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağını, Toyota Yaris takımından Sebastien Ogier kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Monte Carlo Rallisi'ni Sebasten Ogier kazandı
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24 Ocak 2021 17:14
2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 15 etaptan oluşan ilk ayağını, 2 saat 56 dakika 33.7 saniyede tamamlayan son şampiyon Ogier, Monte Carlo'da kariyerinin 8. zaferini elde etti. 

Ogier'in takım arkadaşı Gallerli Elfyn Evans, 32.6 saniye geriden ikinci, Hyundai I20 Coupe takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville ise liderin 1 dakika 13.5 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.

Böylece 37 yaşındaki Fransız sürücü Ogier, 30 puanla pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. 

WRC'nin 2. ayağı, 26-28 Şubat tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.



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