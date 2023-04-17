Monte Carlo Masters'ta kazanan Rublev oldu

Monako'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen Monte Carlo Masters'ta zafere ulaşan isim Andrey Rublev, oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Monte Carlo Masters'ta kazanan Rublev oldu
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17 Nisan 2023 00:44
Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Danimarkalı Holger Rune'yi yenen Rus raket Andrey Rublev, şampiyonluğa ulaştı.

Monako'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde 5 numaralı seribaşı Rublev ile 6 numaralı seribaşı Rune karşılaştı.

Karşılaşmayı, 5-7, 6-2, 7-5'lik setlerle 2-1 kazanan Rublev, Monte Carlo Masters'taki ilk şampiyonluğunu elde etti.

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