Monte Carlo Masters'ta kazanan Rublev oldu

Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Danimarkalı Holger Rune'yi yenen Rus raket Andrey Rublev, şampiyonluğa ulaştı.
Monako'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde 5 numaralı seribaşı Rublev ile 6 numaralı seribaşı Rune karşılaştı.
Karşılaşmayı, 5-7, 6-2, 7-5'lik setlerle 2-1 kazanan Rublev, Monte Carlo Masters'taki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Monako'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde 5 numaralı seribaşı Rublev ile 6 numaralı seribaşı Rune karşılaştı.
Karşılaşmayı, 5-7, 6-2, 7-5'lik setlerle 2-1 kazanan Rublev, Monte Carlo Masters'taki ilk şampiyonluğunu elde etti.
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