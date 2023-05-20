Montasser Lahtimi'den ayrılık talebi!

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Montasser Lahtimi, fazla süre alamamasından dolayı Trabzonspor yönetimine süre alabileceği bir takıma gitmesi yönünde bulunacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Montasser Lahtimi'den ayrılık talebi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2023 16:41
Trabzonspor'da eski teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda transfer edilen Montasser Lahtimi, Nenad Bjelica döneminde de yeteri kadar forma şansı bulamadı.

Bugüne kadar sadece 8 maçta 127 dakika sahada kalan Lahtimi'nin menajeri Yassine Chadi, 22 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili bir karar verebilmek için yönetim kurulundan görüşme talep etti.

Lahtimi'nin menajerinin yönetim kuruluna, kanat oyuncusunun daha çok süre alabileceği bir takıma gitmesi yönünde talepte bulunması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery