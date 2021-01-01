Monta Ellis, NBA'e geri dönmek istiyor!

Eski NBA oyuncusu Monta Ellis, tekrar NBA'de yer almak istediğini söyledi.



NBA takımlarının veteranları görmezden gelmediğini ve iyi şeyler sağlayabilecek herkese bir şans verebileceğini fark eden Ellis, ligdeki son döneminde dört yıl sonra ligde yeni bir şans aradığını belirtti.



Ellis en son Temmuz 2017'de serbest bırakılmadan önce Indiana Pacers forması giymişti.



Empire Sports Media'dan Alder Almo'ya göre Ellis, NBA'e dönüş yolunu bulmaya çalışıyor:



"Hala verebileceğim çok şey olduğuna inanıyorum. Bir iki yıldır bunun üzerine çabalıyorum. Yalnızca neler yapabileceğimi göstermek için beni antrenman kampına götürebilecek kimse yok. Ligden uzaklaşma şeklim bunu biraz engelliyor çünkü o dönem aklımdakileri ve olup bitenleri bilmiyorlardı."



35 yaşındaki oyuncu, büyük bir kontrat istemediğini ve sadece basketbol oynayarak, emekli olana kadar rekabet etmek istediğini açıkladı:



"Sadece bir şans istiyorum. 5 milyon, 10 milyon, hatta 1 milyon dolarlık kontrat bile aramıyorum. Tek istediğim bana bir bakmaları. Hepsi bu kadar, oyunum zaten kendi adıma konuşacaktır. Sadece bir fırsat ve bir antrenman yapmak istiyorum. Bu dünyanın sonu değil, kimseye zararı olmaz."



