Yeni Dota Pro Circuit sezonunun ilk Major'ı olacak olan Kuala Lumpur Major'ın enerji içeceği sponsoru Monster Energy oldu.





9-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan DPC 2018-19 sezonunun ilk Major turnuvası 1.000.000$ para ödülü ve 15.000 DPC Puanı ödül havuzuna sahip.





Bu, bir enerji içeceğinin PGL Esports ile yaptığı ilk anlaşma değil. PGL Major Krakow'da da yine enerji içeceği sponsoru vardı.





Monster Energy aslında birçok sponsorun sonuncusu oldu. HyperX OEM ürünlerine, Intel ve Predator laptop ve monitörlere, KFC yemeğe, U Mobile iletişime, Secretlab sandalyelere ve son olarak Thermaltake bilgisayar kasalarına sponsor olmuştu.





Monster Energy aynı zamanda Alliance, Mindfreak, Natus Vincere, Fnatic, Team Envy, paiN Gaming, Vici Gaming, Evil Geniuses ve PSG.LGD'nin de sponsoru.





Güneydoğu Asya bölgesinde gerçekleştirilecek olan Dota Pro Circuit 2018-19'un ilk Major'ı turnuvaya sponsor olmak şöyle dursun binlerce kişi tarafından ekran başında takip edilecek olan yayında da Monster'ın reklamları geçecek. Neresinden bakarsanız bakın tamamen kazançlı bir durum.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk