Monk'tan, Anthony Davis'e övgüler!: "Lakers'ın en önemli parçası!"

Los Angeles Lakers guardı Malik Monk, yeni takım arkadaşı Anthony Davis'e övgülerini sunarak, kendisnin 'birden beşe' kadar tüm pozisyonları savunabildiğini söyledi.



Lakers'ta Davis'in yanında oynamayı dört gözle bekleyen Monk, AD'nin hücum ve savunma becerilerine övgülerde bulundu.



23 yaşındaki oyuncu, Davis'in gelecek sezon Lakers için büyük bir etki yaratmasını beklediğini açıkladı:



"Kendisi guard oynayabilen bir pivot ve 1'den 5'e kadar da her pozisyonu savunabiliyor. Yani LeBron takımın en önemli parçası değilse, AD muhtemelen öyle. AD bu takımın en önemli parçalarından biri ve yapamadığı şey yok. Kendisiyle oynamak için çok sabırsızım."



Davis gibi kendisi de kolejde Kentucky forması giymiş olan Monk, bu bağlantının nasıl bir rol oynadığını da şu şekilde sözlerine ekledi:



"Kentucky'den herkes birbirini tanır. Ben okulda olduğum dönemde bizimle oynamak ya da yalnızca konuşmak için geldikleri oluyordu. Ondan hepimiz daha önce konuşmuştuk."



Davis'in sağlıklı ve oynamaya hazır olmasıyla Lakers, NBA Finallerine yeniden yükselmeyi ve 2022 şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.



