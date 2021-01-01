Monk: "LeBron, AD ve Russ üçlüsü, bana oldukça fırsat yaratacak"

Los Angeles Lakers'ın yeni oyuncularından Malik Monk, Lakers'a katılmasının nedenini detaylıca anlattı.



Charlotte Hornets ile geçirdiği dört yılın ardından bu yaz Lakers ile anlaşan Monk, çoğu 30 yaşın üzerinde olan yeni takım arkadaşlarının arasındaki en genç oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.



23 yaşındaki oyuncu, yakın zamandaki bir röportajda kendisini Lakers'a çeken şeyin ne olduğunu şu şekilde açıkladı:



"Ortam tabii ki. Ve bu organizasyondan öğreneceğim tüm bilgiler. Nasıl profesyonel olunur, nasıl çalışılır, nasıl daha akıllı çalışılır ve aynı zamanda nasıl yetişkin bir adam olunur, gibi..."



"VETERANLARDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİM VAR"



Monk, hala genç olduğundan ötürü takımdaki veteran oyuncuların saha içinde ve dışındaki tecrübelerinden kendine bir şeyler katabileceğinden şöyle bahsetti:



"Hala hayatı öğrenme sürecindeyim. Henüz 23 yaşındayım. Yani bu adamlar uzun zamandır ligde oldukları için, birçok soru sorabilir ve bir sürü şey öğrenebilirim. Sadece saha içinde değil, saha dışında yapacaklarım üzerine de. Kararı almamda en önemli faktörlerden biri de buydu."



"İŞİM ÇOK KOLAYLAŞACAK"



Son olarak Monk, rakip savunmaların dikkatinin çoğunu LeBron James, Anthony Davis ve Russell Westbrook üçlüsüne yoğunlaştıracağından dolayı, kendisi için sahada işlerin kolaylaşacağını da sözlerine ekledi:



"Bu durum bana çok fırsat yaratacak gibi gözüküyor. Önüm boşken daha çok şut kullanma imkanım olacak ve LeBron, AD ve Russ üçlüsü sahaya dağılıp hepimize alan açabileceğinden ötürü, hızlı hücumda topu benim getirme şansım da artacaktır."



Geçtiğimiz sezon Monk, Hornets formasıyla maç başına 11.7 sayı, 2.4 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları tutturmuştu.



