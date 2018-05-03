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Monchi'den hakemlere ve UEFA'ya sert tepki!

Liverpool'u 4-2 mağlup etmesine karşın Şampiyonlar Ligi'nden elenen Roma'da sportif direktör Monchi, maçın ardından hakemi ve UEFA'yı eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monchi'den hakemlere ve UEFA'ya sert tepki!
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03 Mayıs 2018 00:23
Roma'nın sportif direktörü Monchi, Liverpool'u 4-2 mağlup etmelerine karşın ilk maçı 5-2 kaybetmeleri sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından önemli açıklamalar yaptı.

İşte Monchi'nin açıklamalarının tamamı;

"Artık İtalya futbolunun sesini yükseltmesi gerekiyor. Sadece Roma'ya değil aynı şeyler Juventus'a da yapıldı. Artık sesimizi yükseltmenin zamanı geldi. Bu gece olanlar çok garipti"

FİNAL DEĞİŞEBİLİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde VAR olmalıydı. UEFA'nın neden istemediğini anlamıyorum. VAR ile finalin adı Bayern Münih-Roma olabilirdi."

İSPANYOLUM AMA...

"Anfield'da üçüncü gol ofsayttı. Burada iki net penaltımız verilmedi. Ben bir İspanyolum ama İtalya futbolunun sesini yükseltmesi gerekiyor. Çünkü bu normal değil"

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